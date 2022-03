O sítio Internet da Rede Voltaire, Voltairenet.org, foi gravemente danificado.

– Na noite de Sexta-feira, 24 de Fevereiro, a empresa que o hospedava na Ucrânia deixou-o cair. Todos os seus funcionários fugiram. A nossa equipa conseguiu recuperar o servidor, que estava a 70km da linha de frente, e transferir os dados para a Finlândia (Estado membro da União Europeia, mas não da OTAN).

– Quinta-feira, 3 de Março, uma equipa profissional começou a atacar o nosso novo “site” com meios impressionantes. Ela conseguiu entrar na parte privada do site e desorganizá-lo. Repusemos em linha uma cópia do sítio datando de 26 de Fevereiro. Todos os dados posteriores estão perdidos.

– Acabamos de restaurar o nosso sistema de comunicação seguro. Desta forma, podemos comunicar de novo com os nossos correspondentes em todo o mundo.

Apesar dos ataques informáticos e das tentativas de assassinato contra os nossos jornalistas, realizamos um trabalho de informação insubstituível há 28 anos. Não reproduzimos artigos de outros autores, produzimos informação por conta própria. Somos, assim, uma fonte sem equivalente.

Tudo faremos para prosseguir o nosso trabalho, é o nosso combate.

No entanto, só podemos divulgar esta informação com este site. Os nossos meios são irrisórios. Se sofrermos novos ataques, desapareceremos. É por isso que precisamos do seu apoio financeiro imediato.

Participe :

– fazendo uma doação de 25 euros

– fazendo uma doação de 50 euros

– fazendo uma doação de 100 euros

– ou assumindo uma uma doação de 10 euros por mês

– fazendo uma doação de 500 euros

– fazendo uma doação de 1000 euros