Diplomatici britannici e statunitensi sondano gli Stati alleati sulla possibile esclusione della Russia dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU (art. 23).

La procedura richiede in via preliminare una riunione dell’Assemblea Generale su convocazione di nove membri del Consiglio di Sicurezza (art. 109). Per escludere la Russia dal Consiglio di Sicurezza l’assemblea straordinaria dovrebbe emendare la Carta delle Nazioni Unite (art. 6).

In definitiva, gli Stati Uniti dovrebbero ancora passare, violando l’articolo 109.