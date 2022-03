Am 9. März 2022 kündigte der Kreml an, dass er die Dokumente veröffentlichen werde, die in den biologischen Labors der USA in der Ukraine beschlagnahmt wurden.

Es scheint, dass die Vereinigten Staaten nicht nur die Biowaffenkonvention der Vereinten Nationen im Ausland verletzt haben, sondern auch sehr gefährliche Experimente durchgeführt haben, auf die Gefahr hin, ihre menschlichen Versuchskaninchen zu ermorden.

Am Tag zuvor, am 8. März, hatte China das Pentagon öffentlich gebeten, die 33 biologischen Laboratorien zu erklären, die es unter verschiedenen Namen in 30 Ländern unterhält.