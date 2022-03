Während seines Briefings am 10. März 2022 stellte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, General Igor Konaschenkow, klar, dass Dokumente aus biologischen Labors des US-Militärs in der Ukraine bezeugen, dass das Pentagon "an Krankheitserregern von Vögeln, Fledermäusen und Reptilien arbeitet, mit einem neuen Übergang zur Untersuchung der Möglichkeit, afrikanische Schweinepest und Milzbrand zu transportieren".

Ihm zufolge: "In den in der Ukraine geschaffenen und finanzierten Biolaboratorien wurden, wie aus den Dokumenten hervorgeht, Experimente mit Fledermaus-Coronavirus-Proben durchgeführt."

Im Jahr 2018 hatte der Leiter der biologischen, chemischen und nuklearen Kontrolle im russischen Verteidigungsministerium, General Igor Kirillow, die Frage nach der Ähnlichkeit zwischen dem Agenten der Russischen Schweinepest und denen, die im Richard-Lugar-Center unter dem Namen Georgie-2007 gefunden wurden, gestellt. Im Jahr 2021 beantragte das chinesische Außenministerium eine Untersuchung der Rolle des US-Militärlabors in Fort Detrick beim Ausbruch von Covid-19.

– Am 14. Januar 2022 veröffentlichte die bulgarische Journalistin Dilyana Gaitandzhieva Dokumente aus dem Pentagon und dem Richard-Lugar-Center, die bezeugen, dass das US-Militärlabor in Fort Detrick gefährliche Experimente in Georgien und der Ukraine an Soldaten beider Länder durchführte.

– Am 7. März 2022 veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium die Anwesenheit von US-Militärlabors in der Ukraine.

– Am 8. März bat das chinesische Außenministerium das Pentagon, die 33 biologischen Laboratorien zu erklären, die es unter verschiedenen Namen in 30 Ländern unterhält.

– Am 9. März antwortete das Außenministerium in einer Erklärung: "Die Vereinigten Staaten besitzen oder betreiben keine chemischen oder biologischen Laboratorien in der Ukraine, sie erfüllen ihre Verpflichtungen aus dem Chemiewaffenübereinkommen und dem Übereinkommen über biologische Waffen vollständig und entwickeln oder besitzen solche Waffen nirgendwo."