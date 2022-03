L’ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, fait l’objet de poursuites judiciaires du parquet de Hanovre (Allemagne) pour crimes contre l’humanité.

Gerhard Schröder et l’ancien président français Jacques Chirac s’étaient opposés aux Straussiens à l’occasion de la guerre contre l’Iraq. Edward N. Luttwak les avait alors menacés publiquement.

Aujourd’hui Gerhard Schröder est président du conseil d’administration de Rosneft et président du comité des actionnaires de Nord Stream AG.

Or, le gouvernement allemand a décidé de ne plus importer de gaz russe et a interdit la mise en service du gazoduc Nord Stream 2.

Selon le parquet de Hanovre, ces fonctions actuelles le rendraient responsable de crimes contre l’humanité que l’armée russe perpétrerait en Ukraine.

Il s’agit à l’évidence d’un message adressé à toute la classe politique allemande qui hésiterait à dénoncer la politique des États-Unis en Ukraine.