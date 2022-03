Il 9 marzo 2022, su Fox News, Tucker Carlson ha mandato in onda un estratto dell’audizione dell’8 marzo alla Commissione senatoriale degli Affari esteri in cui la straussiana Victoria Nuland riconosce che gli Stati Uniti svolgono programmi di ricerca di armi biologiche in Ucraina.

Nuland è sottosegretaria di Stato per gli Affari politici. Tuttavia, il giorno successivo la Segreteria di Stato ha dichiarato in un comunicato che «Gli Stati Uniti non possiedono e non sfruttano laboratori chimici o biologici in Ucraina; rispettano pienamente gli obblighi imposti dalla Convenzione sulle armi chimiche e dalla Convenzione sulle armi biologiche; non sviluppano né possiedono armi di questo tipo in alcun luogo».

Senatore Mark Rubio: l’Ucraina possiede armi biologiche o chimiche?

Sottosegretaria di Stato Victoria Nuland: L’Ucraina ha… installazioni di ricerca biologica. Temiamo che le truppe russe cerchino di assumerne il controllo. Quindi, insieme agli ucraini, cerchiamo di fare in modo che questo materiale di ricerca non cada nelle mani delle forze russe se queste dovessero avvicinarsi.