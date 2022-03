Le Mémorial Yad Vashem, l’institution israélienne chargée d’entretenir le souvenir de la solution finale de la question juive, a annoncé le 10 mars 2022 qu’elle refusait un don de 10 millions de dollars de Roman Abramovitch.

Seconde fortune d’Israël, Roman Abramovitch a la double nationalité israélienne et russe. Il est en train de liquider ses avoirs et propriétés en Europe et aux Amériques avant qu’ils ne soient bloqués par les États hostiles à l’intervention russe en Ukraine.

Le gouvernement britannique vient de bloquer la vente du club de football de Chelsea et a fixé des limites financières strictes à son fonctionnement. L’entreprise de télécom Three UK a suspendu son

sponsoring du club. M. Abramovitch en reste cependant propriétaire.

Si M. Abramovitch était un familier du président Boris Eltsine, il n’a aucune influence politique aujourd’hui au Kremlin. Les sanctions qui le touchent sont exclusivement politiques et ne concernent aucune de ses actions, mais exclusivement les relations Ouest-Est.