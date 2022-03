De commandant van de troepen voor radiologische, chemische en biologische bescherming (RCB) van het Russische Ministerie van Defensie, Igor Kirillov, heeft in Moskou een persconferentie gegeven over de Amerikaanse militaire laboratoria in Oekraïne.

In januari publiceerde journaliste Dilyana Gaytandzhieva documenten van het Pentagon waaruit het gevaar van deze experimenten bleek: de Georgische en Oekraïense menselijke proefkonijnen die met deze produkten waren ingeënt, zouden waarschijnlijk snel sterven [1].

In Oekraïne bestaan ongeveer vijftien laboratoria van dit type. Ze zijn niet allemaal operationeel. Die in Lviv, Charkov en Poltava werkten aan ziekteverwekkers van pest, miltvuur en brucellose, maar ook difterie, salmonellose en dysenterie. Het Russische leger heeft 320 containers zorgvuldig vernietigd.

De VS hebben het VN-Verdrag inzake biologische wapens ondertekend. In principe ontwikkelt het geen biologische wapens. Het Pentagon subsidieert echter onderzoek in derde landen die het Verdrag niet hebben ondertekend of het flagrant schenden. Dit geldt met name voor Oekraïne en Georgië.

In 2018 werd een ziekteverwekker die in een Georgisch laboratorium voor het Pentagon was gekweekt, door Belgische soldaten vervoerd en veroorzaakte een uitbraak van varkenspest in België [2].