Nadat de Europese Unie bij wijze van sanctie tegen Rusland het Russische persbureau Spoetnik en de televisiekanalen van de Russia Today-groep had verboden, reageerde Moskou niet door een Europees persbureau en televisie te verbieden, maar door Radio Echo van Moskou (foto) en TV Dozhd, twee Russische mediakanalen die gedeeltelijk door buitenlanders werden gefinancierd, te sluiten. In tegenstelling tot de EU voert Moskou echter een juridische, en geen politieke, reden aan.

De twee zenders hadden onjuiste berichten uitgezonden over "niet te overziene" Russische verliezen in Oekraïne en dat vele cadetten waren omgekomen. Zoals de woordvoerder van het Russische Ministerie van Defensie, generaal Igor Konasjenkov, echter zojuist heeft verklaard, bedraagt het totale aantal Russische slachtoffers 498 doden en 1.597 gewonden. Bij deze speciale militaire operatie zijn geen dienstplichtigen of cadetten betrokken. De verdachtmakingen van Radio Echo van Moskou en TV Dozhd zijn propaganda die erop gericht is het Russische volk te demoraliseren.

Het is nu onmogelijk om toegang te krijgen tot officiële Russische websites vanuit de Europese Unie, officieel vanwege anonieme hackers, maar het is nog steeds mogelijk om toegang te krijgen tot officiële Europese websites vanuit Rusland.

Propaganda is in volle gang. President Volodymyr Zelensky bijvoorbeeld huldigde als nationale helden de soldaten van Slangeneiland die door de Russen waren afgeslacht, om ze vervolgens levend te zien herrijzen na zich te hebben overgegeven aan het Russische leger.