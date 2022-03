De website van het Voltaire Netwerk, Voltairenet.org, is ernstig beschadigd.

Op vrijdagavond 24 februari heeft het bedrijf dat het in Oekraïne onderbracht, het laten vallen. Al zijn werknemers zijn gevlucht. Ons team slaagde erin de server op 70 km van de frontlinie te herstellen en de gegevens over te brengen naar Finland (een lidstaat van de Europese Unie, maar niet van de NAVO).

Op donderdag 3 maart is een professioneel team met indrukwekkende middelen begonnen aan de aanval op onze nieuwe website. Het is ze gelukt om in het privégedeelte van de site te komen en het te verstoren. Wij hebben een kopie van de site weer online gezet, gedateerd 26 februari. Alle data van de week daarna is verloren gegaan.

We hebben zojuist ons beveiligde communicatie systeem hersteld. Dit betekent dat wij weer kunnen communiceren met onze correspondenten over de hele wereld.

Ondanks computeraanvallen en moordaanslagen op onze journalisten, doen we al 28 jaar onvervangbaar nieuwswerk. Wij kopiëren geen artikelen van andere auteurs, maar wij produceren zelf informatie. Wij zijn een unieke bron.

We zullen alles doen om ons werk voort te zetten, dat is onze strijd.

Wij kunnen deze informatie echter alleen via deze website verspreiden. Onze middelen zijn beperkt. Als we weer aangevallen worden, zullen we verdwijnen. Daarom hebben wij onmiddellijk uw financiële steun nodig.

