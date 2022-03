Il presidente della Knesset, Mickey Levy, non ha accolto la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di rivolgersi in video all’assemblea parlamentare, pretestando l’assenza di numerosi deputati. Gli ha consigliato una riunione privata via zoom.

Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha telefonato al presidente Zelensky per consigliarli di accettare le condizioni della Russia: in particolare la distruzione dei monumenti alla memoria del collaboratore nazista Stepan Bandera e l’arresto di tutti i neonazisti.