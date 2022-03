O Presidente do Knesset, Mickey Levy, não deu seguimento ao pedido do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para se dirigir por vídeo à sua assembleia. Ele alegou a ausência de muitos deputados e sugeriu uma reunião privada através do zoom.

O Primeiro-Ministro israelita (israelense-br), Naftali Bennett, telefonou ao Presidente Zelensky para o aconselhar a aceitar as condições da Rússia, nomeadamente destruir os monumentos erigidos em memória do colaboracionista nazi Stepan Bandera e prender os neonazis que ele incorporou no seu Exército.