Das ist jetzt schon ein großer Klassiker der Vereinigten Staaten: ihre Feinde bestehlen.

Denken Sie daran, dass während des Krieges gegen den Irak im Jahr 2003 die Reserven der irakischen Nationalbank spurlos verschwanden. Washington beschuldigte den besiegten Präsidenten Saddam Hussein, seine Bank selbst ausgeraubt zu haben, fand aber seine Beute nicht.

Dann war es die Plünderung der libyschen Zentralbank im Jahr 2011. 150 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst. Der Einbruch des Jahrhunderts.

In jüngerer Zeit ist es die Zuschreibung an einen CIA-Agenten, Juan Guaidó, von im Ausland eingefrorenen Geldern der venezolanischen Zentralbank und jenen, die bei der Bank of England hinterlegt wurden.

Es ist daher ganz normal, wenn auch nicht wirklich ehrlich, dass Denis Kudin, die Nr. 2 des ukrainischen Staatsfonds und stellvertretender Wirtschaftsminister, nun die Rückforderung der im Westen eingefrorenen russischen Gelder fordert, die als "beschlagnahmt" dekretiert würden.