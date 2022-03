Am 13. März 2022 verwüstete die russische Armee das ukrainische Lager Jaworiw (Foto). Dies ist der Plan für ein großes militärisches Trainingslager in Europa. Es wurde von den Sowjets gebaut, um den Einsatz in Kampfformation und Angriff einer Panzerdivision zu simulieren, und wurde dann der Ukraine vermacht. Es wurde seit acht Jahren von der NATO verwendet, um die Soldaten der ukrainischen Territorialverteidigung auszubilden, d.h. die Bandera-Anhänger (oder "Neonazis" nach russischer Terminologie).

Seit Beginn des Konflikts war es zum Knotenpunkt für die Versorgung der ukrainischen Armee mit Mann und Ausrüstung geworden. Gerade hatte am 12. März eine gigantische Lieferung aus Polen und Rumänien stattgefunden.

Nach Angaben des russischen Militärs wurden mindestens 180 ausländische Söldner getötet, was die ukrainische Regierung bestreitet, ohne aber zu überzeugen.

Dieser Fall bestätigt, dass

– Im Gegensatz zu dem, was die NATO bisher behauptet hat, sind NATO-Soldaten seit acht Jahren in der Ukraine präsent gewesen. Viele Fotos wurden gerade im Internet zu diesem Thema veröffentlicht.

– Die zerstörten Waffen waren wahrscheinlich mehrere hundert Millionen Dollar wert. Sie wurden von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten geschenkt.