Foto: Dmitro Yarosh op het congres in Ternopol

Dit korte bericht was verdwenen tijdens de aanval op onze site in het weekend van 5-6 maart 2022. We publiceren het opnieuw

450 jihadisten, die in Syrië in Idleb verbleven onder bescherming van het Turkse leger, zijn na een reis van drie dagen in Oekraïne aangekomen. Ze kwamen via Turkije.

Al in 2015 waren volgens de toenmalige New York Times de Sheikh Mansur en Djokhar Dudayev bataljons, voornamelijk samengesteld uit Tsjetsjenen uit Georgië en Oezbekistan, en het Krim bataljon, samengesteld uit Tataren, ingezet om de separatisten in Donbass uit te roeien [1].

Sinds 8 mei 2007 verenigt Dmitro Yarosh Europese neonazi’s en islamisten uit het Midden-Oosten op een groot congres in Ternopol (Oekraïne). Toen ging het al om de strijd tegen Rusland, maar dan in Tsjetsjenië. De Emir van Tsjetsjenië, Doku Umarov, opende het congres per video.

De neonazi Dmitro Yarosh is een agent van de stay-behind (ondergrondse) netwerken van de NAVO. Hij is nu speciaal adviseur van de opperbevelhebber van het Oekraïense leger.