Kanadische Freiwillige in Kampfausrüstung versammelten sich am Warschauer Flughafen, während sie auf ihren Transfer in die Ukraine warteten.

Die russische Regierung hat bereits angekündigt, dass freiwillige ausländische Kämpfer in der Ukraine als Söldner gelten und strafrechtlich verfolgt würden.

Die ukrainische Regierung hat bereits bekannt gegeben, dass sie mehr als 66.000 Vorschläge von Freiwilligen aus der ganzen Welt erhalten habe und bereits ein Drittel davon aufgenommen.

Die Regierung von Senegal ist die Einzige auf der Welt, die gegen die Rekrutierung von Söldnern auf ihrem Territorium protestiert hat. Sie tadelte den ukrainischen Botschafter, weil er im Internet Aufrufe zur Rekrutierung von Dschihadisten veröffentlicht hatte.