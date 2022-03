Op 13 maart 2022 verwoestte het Russische leger het Oekraïense kamp van Yavorov (foto). Dit is het grootste militaire trainingskamp in Europa. Het werd gebouwd door de Sovjets om de opstelling in gevechtsformatie en de aanval van een tankdivisie te simuleren, en vervolgens nagelaten aan Oekraïne. Het was acht jaar lang door de NAVO gebruikt om soldaten van de Oekraïense Territoriale Verdediging, d.w.z. de Banderisten (of "neonazi’s" in Russische terminologie), op te leiden.

Sinds het begin van het conflict was het de draaischijf geworden voor de levering van manschappen en uitrusting aan het Oekraïense leger. Een gigantische levering had juist op 12 maart vanuit Polen en Roemenië plaatsgevonden.

Volgens het Russische leger zijn ten minste 180 buitenlandse huurlingen gedood, hetgeen de Oekraïense regering op weinig overtuigende wijze ontkent.

Deze zaak leert dat

– In tegenstelling tot wat de Navo tot nu toe heeft beweerd, er al acht jaar Navo-soldaten in Oekraïne aanwezig zijn. Onlangs is hierover een aantal foto’s op het internet gepubliceerd.

– De vernietigde wapens waarschijnlijk enkele honderden miljoenen dollars waard waren. Zij werden aangeboden door de Europese Unie en de Verenigde Staten.