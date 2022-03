Det eurasiske økonomiske fellesskapet (Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland, Tadsjikistan + Armenia i en viss utstrekning) og Kina vil skape et nytt globalt økonomisk og finansielt system, som de vil legge grunnlaget for i slutten av mars 2022.

Dette nye systemet bør ha en referansevaluta hvis kurs vil bli etablert fra en kurv av valutaer fra de grunnleggende medlemslandene (derfor dominert av den kinesiske yuanen).

Den ble designet av Sergey Glazyev (bilde) og er ment å erstatte Bretton Woods-systemet, etter Russlands ekskludering som en del av "sanksjonene" for operasjonen mot de ukrainske banderittene [1].

Fremveksten av to konkurrerende økonomiske og finansielle systemer vil kunne føre til at globaliseringen stopper opp og deler verden i to.