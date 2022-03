Le 2 mars 2022, l’Agence internationale de l’Énergie (IEA) a décidé de vendre 60 millions de barils de pétrole afin de faire baisser le prix de l’énergie sur le marché global.

L’administration Biden a pris en charge la vente de 30 millions de barils de pétrole sur sa réserve stratégique.

Le résultat de cet appel d’offre a été publié le 17 mars 2002. Il se répartit comme suit :

– Atlantic Trading & Marketing, Inc. (1,05 million de barils) ;

– Chevron USA (1,265 million de barils) ;

– Gunvor USA, LLC (0,350 million de barils ;

– Marathon Petroleum Supply and Trading, LLC (16,06 millions de barils) ;

– Motiva Enterprises, LLC (2,55 millions de barils) ;

– Phillips 66 Company (4,2 millions de barils)

– Valero Marketing and Supply Company (4,75 millions de barils)

Les livraisons auront lieu entre le 1er avril et le 31 mai 2022.

La spéculation sur les prix de l’énergie a d’abord commencé avec ceux du gaz ukrainien, à l’initiative des États-Unis, au dernier trimestre 2021. Elle s’est progressivement étendue à toutes les sources d’énergie. Actuellement la bulle financière qu’elle a suscitée est bien plus importante que ne l’était celle sur l’immobilier (subprimes) en 2008. L’éclatement de cette bulle, désormais alimentée par les rumeurs autour de la guerre en Ukraine, menacerait l’ensemble du système capitaliste.