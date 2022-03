La canal de télévision ukrainien 24 (24 Канал), contrôlé par le Groupe TRK de Kateryna Kit-Sadova (épouse du maire de Lviv), a diffusé, le 13 mars 2022, une émission de Fakhrudin Sharafmal.

Il y déclare :

« Je sais qu’en tant que journaliste, je dois être objectif, je dois être calme pour rapporter des informations avec un cœur froid. Mais, pour être honnête, il est très difficile de tenir le coup maintenant, surtout en une telle période. Puisque nous, nous sommes appelés "nazis", "fascistes", etc. par la Russie, permettez-moi de citer les mots d’Adolf Eichmann, qui a dit que pour détruire une nation, nous devons détruire, avant tout, ses enfants. Parce que si vous tuez les parents, leur descendance va certainement grandir et se venger de vous. Mais si vous tuez les enfants, leur nation ne grandira jamais et disparaîtra. Les forces armées ukrainiennes ne peuvent pas détruire les enfants russes car cela est interdit par les règles de la guerre et divers traités, dont la Convention de Genève. Mais je ne suis pas de l’Armée ukrainienne. Et quand j’aurai l’occasion de prendre des vies russes, je n’hésiterai ps à le faire. Si vous nous traitez de "nazis", nous suivrons la doctrine d’Adolf Eichman. Je ferai tout ce que je pourrai pour qu’aucun d’entre vous, ni aucun de vos enfants, ne puisse jamais vivre sur cette terre. De sorte que vous éprouviez ce qu’être tué veut dire pour des civils innocents ; que vous éprouviez leurs douleurs et leurs souffrances. Vous dites que vous n’avez pas commencé cette guerre, que vous ne la voulez pas, que c’est la faute de Poutine. Mais nous ne l’avons pas commencé non plus. Maintenant vous devez comprendre, il ne s’agit plus de paix, il s’agit de la victoire du Peuple ukrainien. Nous devons gagner et pour le faire nous devons tuer les familles russes. Je suis impatient de le faire. Gloire à la Nation ukrainienne ! Espérons que la Russie et le peuple russe périront et ne se relèveront jamais. Vous êtes des détritus qui doivent être balayés de la surface de la planète. Si un Ukrainien a la chance de broyer vos os, de fendre vos gorges, d’étouffer des Ruskofs, j’espère qu’il saisira sa chance de poser sa contribution à la cause et tuera au moins l’un d’entre vous. »

Cette vidéo tourne en boucle sur les chaînes de télévision russe comme preuve de la vraie nature des « nationalistes » ukrainiens.

La mission diplomatique russe a saisi le forum de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’organisation internationale issue des accords d’Helsinki.