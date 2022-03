Am 2. März 2022 beschloss die Internationale Energieagentur (IEA), 60 Millionen Barrel Öl zu verkaufen, um den Energiepreis auf dem Weltmarkt zu senken.

Die Biden-Regierung hat den Verkauf von 30 Millionen Barrel Öl aus ihrer strategischen Reserve übernommen.

Das Ergebnis dieser Ausschreibung wurde am 17. März 2002 veröffentlicht. Es ist wie folgt verteilt:

– Atlantic Trading & Marketing, Inc. (1,05 Mio. Barrel);

– Chevron USA (1,265 Mio. Barrel);

– Gunvor USA, LLC (0,350 Mio. Barrel;

– Marathon Petroleum Supply and Trading, LLC (16,06 Mio. Barrel);

– Motiva Enterprises, LLC (2,55 Mio. Barrel);

– Phillips 66 Company (4,2 Mio. Barrel);

– Valero Marketing and Supply Company (4,75 Mio. Barrel).

Die Lieferungen werden zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2022 erfolgen.

Die Spekulationen über die Energiepreise begannen zunächst mit denen des ukrainischen Gases auf Initiative der Vereinigten Staaten im letzten Quartal 2021. Sie haben sich allmählich auf alle Energiequellen ausgebreitet. Derzeit ist die Finanzblase, die sie erzeugt haben, viel größer als die auf Immobilien (Subprimes) im Jahr 2008. Das Platzen dieser Blase, die jetzt durch Gerüchte über den Krieg in der Ukraine angeheizt wird, würde das gesamte kapitalistische System bedrohen.