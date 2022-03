El Canal 24 de la televisión ucraniana (24 Канал), controlado por el Grupo TRK, propiedad de la ‎esposa del alcalde de Lviv, Kateryna Kit-Sadova, transmitió el 13 de marzo el siguiente llamado de ‎Fakhrudin Sharafmal (ver foto):‎

‎«Yo sé que como periodista debo ser objetivo, debo mantener la calma para reportar noticias ‎con la cabeza fría. Pero, para ser honesto, eso es muy difícil de soportar ahora, sobre todo en este ‎periodo. Ya que Rusia nos llaman “nazis”, “fascistas”, etc., permítanme citar las palabras de Adolf ‎Eichmann, quien dijo que para destruir una nación tenemos que destruir, primero que todo, a ‎sus niños. Porque si ustedes matan a los padres, sus descendientes crecerán para vengarse de ‎ustedes. Pero si ustedes matan a los niños, la nación de ellos nunca crecerá y desaparecerá. ‎Las fuerzas armadas ucranianas no pueden matar niños rusos porque lo prohíben las reglas de ‎la guerra y diferentes tratados, como la Convención de Ginebra. Pero yo no soy del ejército ucraniano. Y cuando tenga la oportunidad de tomar vidas rusas, ‎no vacilaré en hacerlo. Si ustedes nos llaman “nazis”, seguiremos la doctrina de Adolf Eichman. ‎Haré todo lo que pueda para que ninguno de ustedes ni ninguno de sus niños nunca puedan vivir ‎en esta tierra. Para que ustedes sepan lo que significa ser asesinado para civiles inocentes. ‎Ustedes dicen que no son ustedes quienes iniciaron esta guerra, que no quieren esta guerra, que ‎es culpa de Putin. Pero nosotros tampoco la comenzamos. Ahora, ustedes tiene que entender: ya ‎no se trata de paz. Se trata de la victoria del pueblo ucraniano. Tenemos que ganar y para ganar ‎tenemos que matar a las familias rusas. Yo estoy impaciente por hacerlo. ¡Gloria a la Nación ‎ucraniana! Esperamos que Rusia y el pueblo ruso perezcan y que no se levanten nunca. Ustedes ‎son basura que debe ser barrida de la faz del planeta. Si un ucraniano tiene la suerte de romperles los huesos, de abrirles la garganta, de ahogar “ruskofs”, yo espero que aprovechará esa ‎oportunidad de hacer su aporte a la causa y que matará aunque sea a uno de ustedes.»‎

Los canales de la televisión rusa están retransmitiendo este video como prueba del verdadero ‎rostro de los llamados «nacionalistas» ucranianos. ‎

La misión diplomática de Rusia puso este hecho en conocimiento del foro de la Organización para la Seguridad y ‎la Cooperación en Europa (OSCE), organización internacional creada en el marco de los Acuerdos ‎de Helsinki (1975). ‎