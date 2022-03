O canal de TV ucraniano 24 (24 Канал), controlado pelo Grupo TRK de Kateryna Kit-Sadova (esposa do presidente da câmara- prefeito.br - de Lviv), transmitiu, em 13 de Março de 2022, uma emissão de Fakhrudin Sharafmal.

Nela ele declara :

« Eu sei que enquanto jornalista devo ser objectivo, devo ter calma para relatar informações com frieza. Mas, para ser honesto, é muito difícil aguentar agora, sobretudo neste período. Uma vez que nós, nós somos chamados de « nazis », « fascistas », etc. pela Rússia, permiti-me citar as palavras de Adolf Eichmann, o qual disse que para destruir uma nação, devemos destruir, antes de mais, as suas crianças. Porque se matarem os pais, a sua descendência vai certamente crescer e vingar-se de vós. Mas se matarem as crianças, a sua nação nunca irá crescer e desaparecerá. As Forças Armadas ucranianas não podem destruir as crianças russas porque isso é interdito pelas regras da guerra e diversos tratados, entre os quais a Convenção de Genebra. Mas eu não sou do Exército ucraniano. E quando tiver a ocasião de tirar vidas russas não hesitarei em fazê-lo. Uma vez que nos chamam « nazis », seguiremos a doutrina de Adolf Eichman. Eu farei tudo o que puder para que nenhum de vós, nenhuma das vossas crianças, possa jamais viver nesta terra. De tal modo que provem o que é ser morto para civis inocentes; que experimentem as suas dores e os seus sofrimentos. Vocês dizem que não começaram esta guerra, que não a querem, que é culpa de Putin. Mas nós também não a começamos. Agora entendam, já não se trata de paz, trata-se da vitória do Povo ucraniano. Temos que vencer e para isso devemos matar as famílias russas. Estou impaciente para começar. Glória à nação ucraniana! Esperemos que a Rússia e o povo russo pereçam e nunca mais se levantem. Não passais de lixo que deve ser varrido da face do planeta. Se um Ucraniano tiver a chance de esmagar os vossos ossos, cortar a vossas gargantas, estrangular Ruskofs, eu espero que aproveite a chance de dar sua contribuição à causa e matar pelo menos um de vocês. »

Este vídeo é reproduzido repetidamente nos canais de televisão russos como prova da verdadeira natureza dos « nacionalistas » ucranianos.

A missão diplomática russa apresentou queixa no fórum da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), a organização internacional resultante dos acordos de Helsínquia.