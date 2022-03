Il governatore della Cecenia, Ramzan Kdyrov (foto), ha annunciato che migliaia di volontari ceceni sono partiti per unirsi ai loro fratelli nella lotta contro i banderisti (“neonazisti” secondo la terminologia russa) in Ucraina.

Al loro arrivo in Donbass sono stati accolti da Adam Delimkhanov, deputato ceceno della Duma.

Nel 2007 i banderisti ucraini sono andati in Cecenia (che allora si chiamava Emirato Islamico d’Ichkeria) per battersi con gli jihadisti arabi contro la Russia. Il governatore Kadyrov ha già annunciato grosse ricompense per ogni leader banderista fatto prigioniero o ucciso.