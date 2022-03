Il 2 marzo 2022 l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) ha deciso di vendere 60 milioni di barili di petrolio per abbassare il prezzo dell’energia sul mercato globale.

L’amministrazione Biden si è accollata la vendita di 30 milioni di barili di petrolio della riserva strategica.

Il risultato di questa offerta d’acquisto è stato pubblicato il 17 marzo 2022

– Atlantic Trading & Marketing, Inc. (1,05 milioni di barili);

– Chevron USA (1,265 milioni di barili);

– Gunvor USA, LLC (0,350 milioni de barili);

– Marathon Petroleum Supply and Trading, LLC (16,06 milioni di barili);

– Motiva Enterprises, LLC (2,55 milioni di barili);

– Phillips 66 Company (4,2 milioni di barili);

– Valero Marketing and Supply Company (4,75 milioni di barili).

Le consegne avverranno nel periodo 1° aprile – 31 maggio 2022.

La speculazione sul prezzo dell’energia è cominciata per iniziativa degli Stati Uniti nell’ultimo trimestre 2021 con quella sul gas ucraino. Si è progressivamente estesa a tutte le fonti d’energia. La bolla finanziaria dell’energia è oggi molto più rilevante di quella immobiliare del 2008 (subprimes). Se questa bolla, ora alimentata dalla ridda di voci attorno alla guerra in Ucraina, esplodesse minaccerebbe l’intero sistema capitalistico.