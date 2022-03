Il presidente della Knesset israeliana, Mickey Levy, alla fine ha accettato d’incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma non in assemblea plenaria. Alcuni parlamentari si sono rifiutati di partecipare al colloquio, avvenuto via zoom.

Per l’occasione il presidente Zelensky ha pronunciato un’allocuzione adattata ai deputati israeliani: li ha esortati ad aiutare il popolo ucraino a opporsi alla soluzione finale di Mosca del problema ucraino, proprio come gli ucraini fecero durante la seconda guerra mondiale con gli ebrei.

Ma la Polonia ha contato durante la soluzione finale del problema ebraico 80 mila SS, contro solo 2.600 ucraini che aiutarono gli ebrei (i Giusti tra le nazioni). La maggior parte degli ebrei ucraini che sopravvissero trovarono rifugio in Russia.