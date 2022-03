Em 2 de Março de 2022, a Agência Internacional de Energia (IEA, em Inglês) decidiu vender 60 milhões de barris de petróleo para fazer baixar o preço da energia no mercado global.

A Administração Biden tomou a cargo a venda de 30 milhões de barris de petróleo da sua reserva estratégica.

O resultado desta decisão, publicado em 17 de março de 2002, distribui-se assim :

– Atlantic Trading & Marketing, Inc. (1,05 milhões de barris);

– Chevron EUA (1,265 milhões de barris);

– Gunvor USA, LLC (0,350 milhões de barris;

– Marathon Petroleum Supply and Trading, LLC (16,06 milhões de barris);

– Motiva Enterprises, LLC (2,55 milhões de barris);

– Phillips 66 Company (4,2 milhões de barris)

– Valero Marketing and Supply Company (4,75 milhões de barris)

Os fornecimentos terão lugar entre 1 de Abril e 31 de Maio de 2022.

A especulação sobre os preços da energia começou com os do gás ucraniano, por iniciativa dos Estados Unidos, no último trimestre de 2021. Ela espalhou-se gradualmente a todas as fontes de energia. Actualmente, a bolha financeira que suscitou é muito maior do que foi a bolha imobiliária (“subprime”) em 2008. O estouro desta bolha, agora alimentada pelos eventos em torno da guerra na Ucrânia, ameaçará todo o sistema capitalista.