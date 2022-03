USA fortsetter sine økonomiske og finansielle «sanksjoner» mot Russland og oppfordrer sine allierte til å gjøre det samme.

USAs president Joe Biden har også kalt sin russiske kollega en «krigsforbryter», mens mange amerikanske personligheter har snakket om at han blir stilt for en internasjonal straffedomstol.

Kreml ga allerede i forrige uke beskjed om at de ikke ville prøve å overbevise noen om sin gode hensikter. Han anser at han har folkeretten på sin side. Ifølge ham vil vestlige over tid etter hvert forstå dette og gi han rett.

Men som gjengjeldelse har Kreml stoppet alle diplomatiske forhandlinger med stater som har tatt ensidige «sanksjoner» mot landet. For eksempel har de nettopp suspendert territorielle forhandlinger med Japan om Kuriløyene.

Det ser ut til at Washington antar det blir et mulig brudd på diplomatiske forbindelser mellom de to store, med fare for atomkrig som dette vil føre til. Under et intervju listet Krim-senator Sergei Tsekov opp konsekvensene for alle en slik pause. Men han håpet at det ikke ville komme så langt.

I motsetning til hva man kanskje trodde, er mange land motstandere av USAs press og kan velge den Russiske og Kinesiske siden. Dette er spesielt tilfellet for Gulfstatene og India.