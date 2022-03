Präsident Wladimir Putin kündigte an, dass russisches Gas von nun an nicht mehr in Dollar oder Euro, sondern ausschließlich in Rubel bezahlt werden muss.

Die Europäische Union wird entweder gegen ihr eigenes Wirtschaftsembargo verstoßen oder die Beschaffung von russischem Gas einstellen müssen, was zu einer sehr scharfen Rezession in ihrer Wirtschaft führen wird.