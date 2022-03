Die Moskauer Börse, die am 25. Februar, dem Datum der "besonderen Militäroperation" in der Ukraine, geschlossen worden war, wurde am 24. März 2022 wiedereröffnet.

Da der Westen die wirtschaftlichen und finanziellen Angriffe auf Russland verstärkt hatte, wurde ein Zusammenbruch erwartet.

Der RTS-Index (der Spekulanten interessiert) fiel um 4,26%, aber der IMOEX-Index (der einzige, der die russische Wirtschaft widerspiegelt) stieg um 4,43%.

Die Folgen der Sanktionen sind in verschiedenen Sektoren sehr unterschiedlich. In der Praxis erreichen sie ausländisch orientierte tertiäre Aktivitäten, zum Beispiel internationale Banken, aber überhaupt nicht die inländische Produktion. Ihr Effekt auf die Energie ist genau der umgekehrte.