Selon les services de Renseignement US, la Russie déplorerait pas moins de 7 000 soldats tués au 16 mars 2022 (source New York Times) ; un chiffre qui paraît extravagant.

Au contraire, selon le ministère russe de la Défense, la Russie déplorerait 14 fois moins de pertes neuf jours plus tard, soit 498 soldats tués au 25 mars 2022.

Il est très difficile pour une armée de dénombrer ses morts en période de combat. De nombreux soldats peuvent disparaître sur les champs de bataille et réapparaître plus tard.

Durant chaque guerre, au moins une partie, parfois les deux, publient de faux chiffres pour étayer leur version des faits. Cependant, à la fin de la guerre, la vérité est rapidement connue.

Par principe, aucun chiffre ne peut être tenu comme certain durant les hostilités. La vérité se situe rarement entre les deux versions, beaucoup plus souvent l’un ment et pas l’autre.