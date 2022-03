Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov sa på en pressekonferanse 22. mars 2022 at Vestens enestående sanksjoner mot alt russisk ikke har noe å gjøre med hendelser i Ukraina, men med fremveksten av en multipolar verden.

Han inviterte først hver journalist i rommet til å vurdere ulovligheten av de gjeldende sanksjonene innenfor rammen av internasjonal lov.

Hans overordnede poeng var imidlertid at sanksjonene ikke er rettet mot å skade den russiske regjeringen, men å feie vekk russisk kultur som helhet.

Det hele startet med forbudet mot russiske idrettsutøvere fra å konkurrere i Paralympics, selv om lekenes ånd er å skille idrett fra politikk. Da ekskluderte idrettsforbundene de russiske lagene. Denne prosessen fortsatte mot russiske selskaper og russiske statsborgere i utlandet. Det er videre utvidet og strekker seg nå til russiske artister, dirigenter, dansere, sangere, osv. Selv forfattere som Dostojevskij eller Solsjenitsyn har blitt fjernet fra universitetets læreplaner.

Ingenting av dette har noe å gjøre med "aggresjonen" mot Ukraina. Vesten viser sitt sanne ansikt, fortsatte han. Den (vesten) trekker frem alt den kan for å blokkere konstruksjonen av en multipolar verden og for å bevare vestlig herredømme over andre.