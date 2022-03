The National Pulse enthüllt, dass eine Tochtergesellschaft der von Hunter Biden (Sohn von Präsident Joe Biden) und Christopher Heinz (Schwiegersohn von John Kerry) gegründeten Stiftung eine zentrale Rolle in den biologischen Forschungsprogrammen des Pentagons in der Ukraine spielte.

Russland enthüllte das Ausmaß dieser Programme nach der Beschlagnahmung von etwa fünfzehn ukrainischen Biowaffen-Forschungslabors, die vom Pentagon unter Verletzung der Biowaffenkonvention finanziert wurden.

Im September 2020 enthüllte die Boulevardzeitung New York Post die Beschlagnahmung eines Computers durch das FBI, der Hunter Biden gehörte und Beweise für seine Beteiligung an illegalen Geschäften in der Ukraine und in China enthielt. Alle US-Geheimdienste hatten damals den russischen Kommentar, der darauf abzielte, den (US)-Staat zu destabilisieren, als Klatsch verurteilt. Am 16. März erkannte die New York Times jedoch die Echtheit dieses Computers an [1]. Seither haben viele republikanische Mandatsträger darum gebeten, mehr darüber zu erfahren.

Hunter Biden (im Bild) ist ein Junkie, der als Strohmann für das "Geschäft" der „Straussianer“ (Anhänger von Leo Strauss) dient. Die demokratische Mehrheit im US-Repräsentantenhaus hatte ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump (Ukrainegate) eingeleitet, weil er Licht in diese "Affären" in der Ukraine bringen wollte.

Der russische Präsident Wladimir Putin prangerte einen "Haufen von Drogenabhängigen an der Macht in Kiew" an, und spielte damit auf Hunter Biden und seine Kumpanen an.

Hunter Biden Bio Firm Partnered With Ukrainian Researchers ‘Isolating Deadly Pathogens’ Using Funds From Obama’s Defense Department, Natalie Winters & Raheem J. Kassam, The National Pulse, March 24, 2022.