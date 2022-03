Volgens Dan Cohen (Mintpress) zijn meer dan 150 PR-bedrijven betrokken bij de oorlogspropagandacampagne tegen Rusland. Ze worden gecoördineerd door Nato vanuit Londen via Nicky Regazzoni en Francis Ingham’s PR Network.

Net als in de Eerste Wereldoorlog gebruikten de Britten kunstenaars, dit keer geen grote schrijvers, maar straatartiesten.

PR Network produceert dagelijks instructies over welke berichten moeten worden herhaald, welke zinsneden moeten worden vermeden en een afschrikwekkend verhaal voor Oekraïne of tegen Rusland.

Russischtalige journalisten die aan het netwerk deelnemen, zijn van 19 tot en met 21 juli 2021 bijeengekomen voor een gezamenlijke opleidingscursus onder de titel "Medianetwerk 2021+".

Reporters zonder Grenzen stelde haar gespecialiseerde afdeling ter beschikking, het Instituut voor Massa-informatie, onder leiding van USAID-oorlogspropagandadeskundige Oksana Romaniuk.

De toespraak van de permanente vertegenwoordiger van Oekraïne bij de Algemene Vergadering van de VN, ambassadeur Sergiy Kyslytsya, werd geschreven door Stephen Krupin (SKDKnickerbocker), voormalig speechschrijver voor Joe Biden tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen.

De voormalige ambassadeurs van de VS in Moskou, Michael McFaul, en Kiev, John E. Herbst, staan in voortdurend contact met de Oekraïense regering.