De Moskouse beurs, die op 25 februari, de datum van de "speciale militaire operatie" in Oekraïne, door de regering was gesloten, is op 24 maart 2022 weer opengegaan.

Nu het Westen zijn economische en financiële aanvallen op Rusland opvoert, werd een ineenstorting verwacht.

De RTS-index (van belang voor speculanten) daalde met 4,26%, maar de IMOEX-index (de enige die de Russische economie weergeeft) steeg met 4,43%.

De gevolgen van de sancties zijn zeer verschillend in de verschillende sectoren. In de praktijk zijn zij van invloed op buitenlands georiënteerde tertiaire activiteiten, zoals internationale banken, maar in het geheel niet op de binnenlandse produktie, met name energie, integendeel.