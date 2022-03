Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten had Rusland op 16 maart 2022 niet minder dan 7.000 gesneuvelde militairen te betreuren (bron: New York Times), een cijfer dat extravagant lijkt.

Integendeel, volgens het Russische ministerie van Defensie had Rusland negen dagen later 14 maal minder slachtoffers, namelijk 498 gesneuvelde soldaten op 25 maart 2022.

Het is erg moeilijk voor een leger om zijn doden in de strijd te tellen. Veel soldaten kunnen op het slagveld verdwijnen en later weer opduiken.

Tijdens elke oorlog publiceert ten minste één partij, soms beide, valse cijfers om hun versie van de gebeurtenissen te ondersteunen. Tegen het einde van de oorlog is de waarheid echter snel bekend.

In principe kunnen tijdens de vijandelijkheden geen cijfers als zeker worden beschouwd. De waarheid ligt zelden tussen de twee versies in, veel vaker liegt de een en de ander niet.