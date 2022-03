La Borsa di Mosca, rimasta chiusa per decisione del governo dal 25 febbraio, data dell’«operazione militare speciale» in Ucraina, ha riaperto il 24 marzo 2022.

Gli Occidentali si aspettavano che, dopo il moltiplicarsi degli attacchi economici e finanziari alla Russia, la borsa di Mosca affondasse.

L’indice RTS, che interessa gli speculatori, è crollato del 4,26%; ma l’indice IMOEX, che riflette l’economia russa, è in rialzo del 4,43%.

Le conseguenze delle sanzioni sono molto diverse secondo i settori. Esse colpiscono le attività del terziario dirette all’estero, per esempio le banche internazionali; invece la produzione nazionale, in particolare l’energia, non ne risente, anzi.