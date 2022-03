O Ministro russo dos Negócios Estrangeiros (Relações Exteriores-br), Serguei Lavrov, declarou numa conferência de imprensa, em 22 de Março de 2022, que as sanções sem precedentes do Ocidente contra tudo o que é russo nada tem a ver com os eventos na Ucrânia, mas com a construção de um mundo multipolar.

Primeiro, ele pediu a cada jornalista presente que verificasse o carácter ilegal das sanções actuais pelo Direito Internacional.

A sua argumentação visava mais longe : ele observou que as sanções não visam atingir o governo russo, mas, sim varrer a cultura russa no seu todo.

Tudo começou com a proibição feita aos atletas paralímpicos russos de participar nos JO, muito embora o espírito dos Jogos seja distinguir desporto (esporte-br) da política. Depois, as Federações desportivas excluíram as equipas russas. Este movimento prosseguiu contra as empresas russas e os cidadãos russos no estrangeiro. Hoje em dia, estende-se aos artistas russos, maestros, dançarinos, cantores, etc. Mesmo autores como Dostoievski ou Solzhenitsyn são riscados dos programas universitários.

Tudo isto não tem qualquer relação com a « agressão » à Ucrânia. O Ocidente manifesta a sua verdadeira face, prosseguiu ele. Tenta tudo por tudo a fim de impedir a construção de um mundo multipolar e em preservar a dominação ocidental sobre os outros.