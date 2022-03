Russlands Militäroperationen in der Ukraine finden seit mehr als einem Monat statt, aber die Propagandaoperationen der NATO schon seit anderthalb Monaten.

Wie immer wird die Kriegspropaganda der Angelsachsen von London aus koordiniert. Seit dem Ersten Weltkrieg haben sich die Briten ein beispielloses Know-how angeeignet. 1914 war es ihnen gelungen, ihre eigene Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die deutsche Armee in Belgien Massenvergewaltigungen praktizierte und dass es die Pflicht eines jeden Briten war, diesen armen Frauen zu Hilfe zu kommen. Das war eine bereinigte Version im Verhältnis zur Erwähnung des Versuchs von Kaiser Wilhelms II., mit dem englischen Kolonialreich zu konkurrieren.

Am Ende dieses Konflikts forderte die britische Bevölkerung eine Entschädigung für die Opfer. Man versuchte, sie zu identifizieren, aber erkannte dann, dass die Fakten außerordentlich übertrieben worden waren.

Dieses Mal, im Jahr 2022, gelang es den Briten, die Europäer davon zu überzeugen, dass die Russen am 24. Februar die Ukraine angegriffen haben, um in sie einzumarschieren und sie zu annektieren. Moskau würde versuchen, die Sowjetunion wiederherzustellen und würde sich darauf vorbereiten, alle seine ehemaligen Besitzungen nacheinander anzugreifen. Diese Version ist für die westliche Bevölkerung ehrenwerter, als die "Thukydides-Falle" zu evozieren – ich werde darauf zurückkommen –. In Wirklichkeit griffen Kiewer Truppen am Nachmittag des 17. Februar ihre eigene Bevölkerung im Donbass an. Dann schwenkte die Ukraine mit der Rede von Präsident Zelensky vor den politischen und militärischen Führern der NATO in München das rote Tuch vor dem russischen Stier, als er ankündigte, dass sein Land Atomwaffen erwerben werde, um sich vor Russland zu schützen.

Sie glauben mir nicht? Hier sind die OSZE-Berichte an der Donbass-Grenze. Seit Monaten hatte es dort keine Kämpfe mehr gegeben, aber die neutralen Beobachter der Organisation zählten ab dem Nachmittag des 17. März 1400 Explosionen pro Tag. Sofort haben die Rebellenprovinzen Donezk und Luhansk, die sich immer noch als Ukrainer betrachten, aber Autonomie innerhalb der Ukraine beanspruchen, mehr als 100000 Zivilisten evakuiert, um sie zu schützen. Die meisten zogen sich ins Innere des Donbass zurück, andere flohen nach Russland.

In den Jahren 2014 und 2015, als es einen Bürgerkrieg zwischen Kiew einerseits und den beiden Provinzen Donezk und Luhansk andererseits gab, waren die materiellen und menschlichen Verluste nur Sache der inneren Angelegenheiten der Ukraine. Im Laufe der Zeit jedoch beschloss fast die gesamte ukrainische Bevölkerung des Donbass auszuwandern und erwarb die doppelte russische Staatsbürgerschaft. Daher war Kiews Angriff am 17. Februar auf die Bevölkerung des Donbass, ein Angriff auf ukrainisch-russische Bürger. Moskau rettete sie, in höchster Not, ab dem 24. Februar.

Diese Chronologie ist unbestreitbar. Es war nicht Moskau, das diesen Krieg wollte, sondern Kiew, trotz des vorhersehbaren hohen Preises. Präsident Selenskyj hat sein Volk bewusst in Gefahr gebracht und trägt die alleinige Verantwortung für das, was es heute noch durchmacht.

Warum hat er so gehandelt? Seit Beginn seiner Amtszeit hat Wolodymyr Selenskyj die Unterstützung des ukrainischen Staates, die mit seinem Vorgänger Petro Poroschenko begonnen hatte, bis zur Veruntreuung von Geldern durch seine US-Sponsoren und die Extremisten seines Landes, die „Banderisten“, fortgesetzt. Präsident Putin nannte erstere einen "Haufen Drogensüchtige" und letztere einen "Haufen Neonazis" [1]. Wolodymyr Selenskyj hat nicht nur öffentlich erklärt, dass er den Donbass-Konflikt durch die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen nicht lösen will, sondern er hat auch seinen Mitbürgern verboten, in Schulen und Verwaltungen Russisch zu sprechen, und, schlimmer noch, am 1. Juli 2021 ein Rassengesetz unterzeichnet, das Ukrainer, die ihre slawische Herkunft beanspruchen, de facto vom Schutz durch Menschenrechte und Grundfreiheiten ausschließt.

Die russische Armee drang zuerst in ukrainisches Territorium ein, nicht vom Donbass aus, sondern von Weißrussland und der Krim. Sie zerstörte alle ukrainischen Militäreinrichtungen, die jahrelang von der NATO genutzt wurden, und kämpfte gegen die Banderisten-Regimenter. Sie widmet sich nun ihrer Vernichtung im Osten des Landes. Die Propagandisten in London und ihre fast 150 Kommunikationsagenturen auf der ganzen Welt versichern uns, dass die besiegte russische Armee, zurückgeschlagen vom glorreichen ukrainischen Widerstand, ihr ursprüngliches Ziel, Kiew einzunehmen, aufgegeben habe. Niemals, absolut nie, hat Präsident Putin gesagt, dass Russland Kiew einnehmen, den gewählten Präsidenten Selenskyj stürzen und sein Land besetzen werde. Im Gegenteil, er hat immer gesagt, dass seine Kriegsziele darin bestünden, die Ukraine zu entnazifizieren und ausländische (NATO-) Waffenbestände zu beseitigen. Genau das tut er.

Die ukrainische Bevölkerung leidet. Wir entdecken, dass Krieg grausam ist, dass er immer unschuldige Menschen tötet. Wir sind heute von unseren Emotionen überwältigt, und da wir den ukrainischen Angriff vom 17. Februar nicht kennen, ärgern wir uns über die Russen, die wir fälschlicherweise für "Aggressoren" halten. Wir empfinden nicht das gleiche Mitgefühl für die Opfer des gleichzeitigen Krieges im Jemen, seine 200.000 Toten, darunter 85.000 Kinder, die an Hunger gestorben sind. Aber es ist wahr, dass Jemeniten in den Augen des Westens "nur Araber" sind.

Leiden sollte nicht a priori als Beweis dafür interpretiert werden, dass wir Recht haben. Kriminelle leiden wie unschuldige Menschen.

Der Internationale Gerichtshof (IGH), also das interne Tribunal der Vereinten Nationen, wurde von der Ukraine angerufen und hat am 16. März vorsorglich Russland angewiesen, den Krieg zu beenden und seine Truppen abzuziehen [2]. Nun, wie ich aber gerade gezeigt habe, gibt das Gesetz Russland Recht.

Wie ist eine solche Manipulation des Gerichtshofs möglich? Die Ukraine bezog sich auf die Tatsache, dass Präsident Putin während seiner Rede über die russische Militäroperation erklärte, dass die Menschen im Donbass Opfer eines "Völkermords" seien. Sie leugnete daher diesen "Völkermord" und warf Russland vor, dieses Argument missbraucht zu haben. Im Völkerrecht bezieht sich das Wort Völkermord nicht mehr auf die Ausrottung einer ethnischen Gruppe, sondern auf ein von einer Regierung angeordnetes Massaker. In den vergangenen acht Jahren wurden im Donbass 13000 bis 22000 Zivilisten getötet, je nachdem, ob man sich auf die Statistiken der ukrainischen Regierung oder die der russischen Regierung bezieht. Russland, das seine Argumentation schriftlich eingereicht hatte, argumentiert, dass es sich nicht auf die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermords stützt, sondern auf Artikel 51 der UN-Charta, der einen Krieg zur Selbstverteidigung autorisiert – was Präsident Putin in seiner Rede explizit erklärt hatte. Das Gericht hat nicht versucht, irgendetwas zu überprüfen. Es hielt einfach an der ukrainischen Leugnung fest. Es kam daher zu dem Schluss, dass Russland die Konvention missbräuchlich als Argument herangezogen habe. Da Russland es im Übrigen nicht für erforderlich hielt, sich vor dem Gerichtshof physisch vertreten zu lassen, nutzte der Gerichtshof seine Abwesenheit, um ihm eine abwegige Sicherungsmaßnahme aufzuerlegen. Russland, das sich seines Rechts sicher war, hat sich geweigert, sich daran zu halten, und fordert ein Urteil in der Sache, das nicht vor Ende September gefällt werden wird.

Mit all diesem Gesagten können wir die Doppelzüngigkeit des Westens nur verstehen, wenn wir die Ereignisse in ihren Kontext stellen. Seit den letzten zehn Jahren haben uns die US-Politikwissenschaftler versichert, dass der Aufstieg Russlands und Chinas zu einem unvermeidlichen Krieg führen werde. Der Politikwissenschaftler Graham Allison schuf dazu das Konzept der "Thukydides-Falle" [3]. Er bezog sich auf die Peloponnesischen Kriege im vierten Jahrhundert v. Chr. zwischen Sparta und Athen. Der griechische Stratege und Historiker Thukydides analysierte, dass Kriege unvermeidbar würden, als Sparta, welches Griechenland beherrschte, erkannte, dass Athen ein Imperium eroberte und Spartas Hegemonie ersetzen könnte. Die Analogie ist vielsagend, aber sie ist falsch: Sparta und Athen waren benachbarte griechische Städte, die Vereinigten Staaten, Russland und China haben jedoch nicht die gleiche Kultur.

Zum Beispiel lehnt China Präsident Bidens Vorschlag für den Handelswettbewerb ab. Es steht im Gegensatz zu Chinas "Win-Win"- Tradition. Dabei bezieht es sich nicht auf Handelsverträge, die für beide Parteien von Vorteil sind, sondern auf seine Geschichte. Das "Reich der Mitte" hat eine extrem große Bevölkerung. Der Kaiser war gezwungen, seine Autorität maximal zu delegieren. Noch heute ist China das am stärksten dezentralisierte Land der Welt. Wenn er ein Dekret erließ, hatte dies praktische Konsequenzen in einigen, aber nicht in allen Provinzen. Der Kaiser musste daher sicherstellen, dass jeder ortsansässige Statthalter sein Dekret nicht als irrelevant ansah und seine Autorität nicht vergaß. Er bot dann denjenigen, die nicht von dem Dekret betroffen waren, eine Entschädigung an, damit sie sich immer seiner Autorität unterworfen fühlten.

Seit Beginn der Ukraine-Krise hat China nicht nur eine blockfreie Haltung eingenommen, sondern auch seinen russischen Verbündeten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geschützt. Zu Unrecht befürchteten die USA, dass Peking Waffen nach Moskau schicken würde. Das war noch nie der Fall, auch wenn es zum Beispiel logistische Hilfe in Form von zubereiteten Mahlzeiten für die Soldaten gibt. China beobachtet, wie die Dinge laufen und leitet daraus ab, wie sie ausgehen werden, wenn China versuchen wird, die Rebellenprovinz Taiwan zurückzuerobern. Peking hat Washingtons Angebote freundlicherweise abgelehnt. Peking denkt langfristig und weiß aus Erfahrung, dass es aufs Neue vom Westen geplündert wird, wenn es Russlands Zerstörung zulässt. Sein Heil ist nur mit Russland möglich, selbst wenn es Russland eines Tages in Sibirien herausfordern muss.

Gehen wir zurück zu Thukydides’ Falle. Russland weiß, dass die Vereinigten Staaten es von der Bildfläche löschen wollen. Es rechnet mit einer möglichen Invasion/Zerstörung. Sein Territorium ist jedoch riesig und seine Bevölkerung nicht ausreichend zahlreich. Es kann seine Grenzen, die zu groß sind, nicht verteidigen. Es hat seit dem neunzehnten Jahrhundert ein Konzept erdacht, sich zu verteidigen, indem es seinen Gegnern ausweicht. Als Napoleon und später Hitler Russland angriffen, verlegte es seine Bevölkerung immer weiter nach Osten. Und es brannte seine eigenen Städte nieder, bevor der Eindringling ankam. Letzterer war nicht in der Lage, seine Truppen zu versorgen. Er musste dem Winter mittellos trotzen und sich am Ende zurückziehen. Diese Strategie der "verbrannten Erde" funktionierte nur, weil weder Napoleon noch Hitler logistische Stützpunkte in der Nähe hatten. Das moderne Russland weiß also, dass es nicht überleben kann, wenn US-Waffen in Mittel- und Osteuropa gelagert werden. Deshalb hat Russland am Ende der Sowjetunion gefordert, dass die NATO niemals nach Osten expandiert. Der französische Präsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, der die Geschichte kannte, forderten vom Westen, diese Verpflichtung einzugehen. Während der deutschen Wiedervereinigung entwarfen und unterzeichneten sie einen Vertrag, der garantierte, dass die NATO niemals die Oder-Neiße-Linie, also die deutsch-polnische Grenze, überschreiten würde.

Russland hat diese Verpflichtung 1999 und 2010 mit den OSZE-Erklärungen in Istanbul und Astana in Stein gemeißelt. Aber die Vereinigten Staaten haben sie 1999 (Beitritt von Tschechien, Ungarn und Polen zur NATO), 2004 (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien), 2009 (Albanien und Kroatien), 2017 (Montenegro) und erneut 2020 (Nordmazedonien) gebrochen. Das Problem ist nicht, dass sich all diese Staaten mit Washington verbündet haben, sondern dass sie US-Waffen bei sich gelagert haben. Niemand kritisiert, dass diese Staaten ihre Verbündeten gewählt haben, aber Moskau wirft ihnen vor, als hintere Basis für das Pentagon in Vorbereitung auf einen Angriff Russlands zu dienen.

Im Oktober 2021 kam die Straussianerin [4] Victoria Nuland, die Nummer 2 des US-Außenministeriums, nach Moskau, um Russland aufzufordern, die Entfaltung von US-Waffen in Mittel- und Osteuropa zu akzeptieren. Sie versprach, dass Washington im Gegenzug in Russland investieren würde. Dann drohte sie Russland, wenn es sein Angebot nicht annehmen sollte, und kam zu dem Schluss, dass sie Präsident Putin vor ein internationales Tribunal stellen würde. Moskau reagierte, indem es am 17. Dezember einen Vorschlag für einen Vertrag vorlegte, der den Frieden auf der Grundlage der Achtung der Charta der Vereinten Nationen garantiert. Das ist es, was den aktuellen Sturm verursacht hat. Denn die Achtung der Charta, die auf dem Grundsatz der Gleichheit und Souveränität der Staaten beruht, setzt eine Reform der NATO voraus, deren Funktionsweise im Gegenteil auf einer Hierarchie unter ihren Mitgliedern beruht. In der "Thukydides-Falle" gefangen, schürten die Vereinigten Staaten dann den aktuellen Krieg in der Ukraine.

Wenn wir annehmen, dass es ihr Ziel ist, Russland von der internationalen Bühne zu verjagen, wird die Art und Weise, wie die Angelsachsen auf die ukrainische Krise reagieren, vollkommen klar. Sie versuchen nicht, die russische Armee militärisch zurückzustoßen oder die russische Regierung in Verlegenheit zu bringen, sondern alle Spuren der russischen Kultur im Westen zu beseitigen. Und zusätzlich versuchen sie, die Europäische Union zu schwächen.

Sie begannen mit dem Einfrieren der Vermögenswerte russischer Oligarchen im Westen; eine Maßnahme, die von der russischen Bevölkerung begrüßt wurde, die sie als illegitime Nutznießer der Plünderung der UdSSR betrachtet. Dann zwangen sie westliche Unternehmen, ihre Aktivitäten mit Russland einzustellen. Schließlich schnitten sie russische Banken vom Zugang zu westlichen Banken (das SWIFT-System) ab. Wenn diese finanziellen Maßnahmen jedoch für russische Banken auch katastrophal waren (aber nicht für die russische Regierung), sind die Maßnahmen gegen in Russland tätige Unternehmen im Gegenteil günstig für Russland, das ihre Investitionen zu niedrigeren Kosten zurückerhält. Darüber hinaus verzeichnete die Moskauer Börse, die vom 25. Februar (dem Tag nach der russischen Reaktion) bis zum 24. März geschlossen war, einen Anstieg, als sie wieder geöffnet wurde. Während der RTS-Index am ersten Tag um 4,26% fiel, misst er hauptsächlich spekulative Aktien, im Gegenteil, der IMOEX-Index, der die nationale Wirtschaftsaktivität misst, stieg um 4,43%. Die wahren Verlierer der westlichen Maßnahmen sind die Mitglieder der Europäischen Union, die die Torheit hatten, sie zu ergreifen.

Bereits 1991 schrieb der Straussianer Paul Wolfowitz in einem offiziellen Bericht, dass die Vereinigten Staaten verhindern müssten, dass sich eine Macht derart entwickelt, dass sie mit ihnen rivalisieren kann. Zu dieser Zeit lag die UdSSR in Trümmern. So wies er auf die Europäische Union als potenziellen Rivalen hin, der besiegt werden muss [5]. Genau das tat er 2003, als er Nummer 2 im Pentagon wurde, und Deutschland und Frankreich verbot, sich am Wiederaufbau des Irak zu beteiligen [6]. Davon sprach auch Victoria Nuland 2014, als sie ihren US-Botschafter in Kiew mit "fuck the EU" anwies (sic) [7].

Die Europäische Union wird nun angewiesen, ihre Importe russischer Kohlenwasserstoffe einzustellen. Wenn sie dieser Anordnung nachkommt, wird Deutschland ruiniert sein und mit ihm die ganze Union. Es wird kein Kollateralschaden sein, sondern die Frucht eines strukturierten Denkens, das seit dreißig Jahren klar zum Ausdruck gebracht wurde.

Das Wichtigste für Washington ist, Russland aus allen internationalen Organisationen auszuschließen. Die USA hat es bereits 2014 geschafft, Russland aus der G8 auszuschließen. Der Vorwand war nicht die Unabhängigkeit der Krim (die die Krim seit der Auflösung der UdSSR gefordert hatte, einige Monate bevor die Ukraine ihre eigene Unabhängigkeit in Betracht zog), sondern ihr Beitritt zur Russischen Föderation. Die angebliche Aggression auf die Ukraine liefert einen Vorwand, um Russland von der G20 auszuschließen. China wies sofort darauf hin, dass niemand von einem informellen Forum ohne Statuten ausgeschlossen werden könne. Einerlei, Präsident Biden versuchte es am 24. und 25. März in Europa nochmals.

Washington vervielfacht die Kontakte, um Russland aus der Welthandelsorganisation auszuschließen. Auf jeden Fall werden die WTO-Prinzipien durch die einseitigen "Sanktionen" des Westens untergraben. Eine solche Entscheidung wäre für beide Seiten nachteilig. Hier lohnt es sich, sich auf die Schriften von Paul Wolfowitz zu beziehen. Er schrieb 1991, dass Washington nicht versuchen sollte, der Beste in dem zu sein, was es tut, sondern in Bezug auf die anderen der Erste zu sein. Dies bringt mit sich, so bemerkte er, dass die Vereinigten Staaten, um ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten, nicht zögern dürfen, sich selbst zu schaden, wenn sie anderen viel mehr antun. Wir alle werden den Preis für diese Art der Argumentation zahlen.

Das Wichtigste für die Straussianer ist, Russland aus den Vereinten Nationen auszuschließen. Das ist nicht möglich, wenn man die Charta der Vereinten Nationen respektiert, aber Washington wird sich in diesem Fall genau so wenig darum kümmern wie anderswo. Mit wenigen Ausnahmen hat Washington bereits Kontakt zu jedem UN-Mitgliedsstaat aufgenommen. Da es der angelsächsischen Propaganda bereits gelungen ist, ihnen allen ein X für ein U vorzumachen, sind alle überzeugt, dass ein Mitglied des Sicherheitsrats einen Eroberungskrieg gegen einen seiner Nachbarn begonnen hat. Wenn es Washington gelingt, eine außerordentliche UN-Generalversammlung einzuberufen und ihre Statuten zu ändern, wird es Erfolg haben.

Eine Art Hysterie hat den Westen erfasst. Man jagt alles was russisch ist, ohne über seine Verbindungen zur ukrainischen Krise nachzudenken. Russischen Künstlern wird verboten aufzutreten, selbst wenn sie gegen Präsident Putin sind. Hier verbannt eine Universität aus ihrem Lehrplan das Studium des antisowjetischen Helden Solschenizyn, dort verbietet eine andere den Schriftsteller der Debatte und des freien Willens Dostojewski (1821-1881), der sich dem zaristischen Regime widersetzte. Hier entlässt man einen Dirigenten, weil er Russe ist und dort entfernt man Tschaikowsky (1840-1893) vom Repertoire. Alles, was russisch ist, muss aus unserem Bewusstsein verschwinden, wie einst das Römische Reich Karthago zerstörte und methodisch alle Spuren seiner Existenz vernichtete, bis zu dem Punkt, dass wir heute nicht viel über diese Zivilisation wissen.

Am 21. März machte Präsident Biden kein Geheimnis daraus. Vor einem Publikum von Wirtschaftsführern sagte er: "Dies ist der Moment, an dem sich die Dinge ändern. Es wird eine Neue Weltordnung geben, und wir müssen sie anführen. Und wir müssen den Rest der freien Welt vereinen, um es zu tun." [8] Diese neue Ordnung [9] sollte die Welt in zwei hermetische Blöcke teilen; ein Bruch, wie wir ihn noch nie erlebt haben, ohne Vergleich mit dem Eisernen Vorhang des Kalten Krieges. Manche Staaten, wie Polen, denken, dass sie viel verlieren können wie die anderen, aber auch ein wenig gewinnen. So hat General Waldemar Skrzypczak gerade gefordert, dass die russische Enklave Kaliningrad polnisch wird [10]. In der Tat, wie wird Moskau nach der Weltenteilung in der Lage sein, mit diesem Territorium zu kommunizieren?