O The National Pulse revela que uma filial da fundação criada por Hunter Biden (filho do Presidente Joe Biden) e Christopher Heinz (enteado de John Kerry) desempenhou um papel central nos programas de pesquisa biológica do Pentágono na Ucrânia.

A Rússia revelou a amplitude destes programas após a captura de cerca de quinze laboratórios ucranianos de pesquisa de armas biológicas financiados pelo Pentágono em violação da Convenção que proíbe as armas biológicas.

Em Setembro de 2020, o tabloide New York Post revelou a apreensão pelo FBI de um computador pertencente a Hunter Biden e contendo provas da sua implicação em negócios ilegais na Ucrânia e na China. Todas as agências de inteligência norte-americanas denunciaram isto como sendo uma manobra russa visando desestabilizar o Estado. No entanto, em 16 de Março, o New York Times reconheceu a autenticidade deste computador [1]. A partir daí muitos eleitos Republicanos exigem mais informação.

Hunter Biden (foto) é um drogado que serve de testa de ferro para os « negócios » dos Straussianos. A maioria Democrata da Câmara dos Representantes dos EUA tinha iniciado um processo de destituição (impeachment-ndT) do Presidente Trump ( Ukraniagate ) quando ele quis lançar luz sobre estes « negócios» escuros na Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, denunciou um « gangue de drogados no Poder em Kiev », fazendo alusão a Hunter Biden e ao seu bando de comparsas.