Les affaires d’Hunter Biden (fils du président Joe Biden) forment le feuilleton à la mode chez les Républicains états-uniens.

Les sénateurs Chuck Grassley (Républicain-Iowa) et Ron Johnson (Républicain-Wisconsin) viennent de rendre publics des preuves de transfert d’argent depuis des sociétés chinoises proches du Parti communiste vers Hunter Biden, selon les cas en nom propre ou vers des sociétés qu’il contrôle.

100 000 de dollars par ci, 5 millions de dollars par là, sans oublier quelques millions de dollars en plus.

Il a pour le moment été prouvé que le fils du président contrôle les principales sociétés gazières ukrainiennes, et sert d’intermédiaire entre les laboratoires ukrainiens d’armes biologiques et le Pentagone.

En outre, des e-mails et SMS révélés par The Epoch Times (Falun Gong) attestent de diverses escroqueries et de l’implication du président des États-Unis.