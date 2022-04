Die Affären von Hunter Biden (Sohn von Präsident Joe Biden) bilden die modische Seifenoper bei den US-Republikanern.

Die Senatoren Chuck Grassley (Republikaner-Iowa) und Ron Johnson (Republikaner-Wisconsin) haben gerade Beweise für Geldtransfers an Hunter Biden von chinesischen Unternehmen veröffentlicht, die der Kommunistischen Partei nahestehen, je nach Fall in seinem eigenen Namen oder an von ihm kontrollierte Unternehmen.

100.000 Dollar hier, 5 Millionen Dollar dort, ganz zu schweigen von ein paar Millionen Dollar mehr.

Es ist bisher erwiesen, dass der Sohn des Präsidenten die großen Gasunternehmen der Ukraine kontrolliert und als Vermittler zwischen ukrainischen Biowaffenlabors und dem Pentagon dient.

Darüber hinaus zeugen E-Mails und Textnachrichten, die von der Epoch Times (Falun Gong) enthüllt wurden, von verschiedenen Betrügereien und der Beteiligung des Präsidenten der Vereinigten Staaten.