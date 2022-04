Le Parti démocrate états-unien et la Campagne Hillary Clinton ont été condamnés à des amendes pour avoir falsifié leurs comptes en 2016. Ces deux organismes avaient déclaré avoir utilisé des fonds pour leurs services juridiques alors qu’ils servaient à rémunérer la fabrication d’un dossier contre le candidat Donald Trump.

Le cabinet Fusion GPS employait l’ancien agent des services de Renseignement britanniques, Christopher Steele, qui réalisa un dossier selon lequel les services russes disposaient d’informations compromettantes sur le candidat Trump. Ce dossier fut la principale pièce de la tentative de destitution de Donald Trump une fois devenu président, le RussiaGate.

