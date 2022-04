Eine russische Quelle und eine ukrainische Quelle versichern uns, dass sich französische Soldaten des Kommandos für Spezialoperationen derzeit in Mariupol (Ukraine) an Seiten des Asow-Regiments befänden.

France-Télévision, das bisher den ideologischen Charakter des Asow-Regiments leugnete, strahlte am 31. März 2022 in den Nachrichten von France 2 einen Bericht über diese Formation aus. Das staatliche Fernsehen gab zu, dass es 2014 von Neonazi-Elementen infiltriert worden sei, und zitierte einen seiner Gründer, Andriy Biletsky, versicherte jedoch, dass es sich geändert und seitdem zu einer respektablen Verteidigungskraft entwickelt habe. France-2 erwähnte nicht einen seiner anderen Gründer, Dmytro Jarosch, welcher Sonderberater des Chefs der ukrainischen Armeen wurde. France-2 bezog sich auf einen alten UN-Bericht, der von Folter sprach, aber sprach weder von der Entdeckung der Spezialgefängnisse des Asow-Regiments durch die russische Armee noch von den jüngsten UN-Erklärungen zu diesem Thema. France-2 erklärte auch nicht, was Banderisten in der ukrainischen Geschichte sind, und reduzierte die Bedeutung von Neonazis auf das Tragen des Hakenkreuzes. Nachdem France-2 also das Problem vertuscht hatte, schätzte es die Gefahr auf 3000 bis 5000 Mann ein, während die Reuters-Agentur versichert, dass die banderistischen Paramilitärs jetzt 102.000 Mann ausmachen, die in viele Milizen unterteilt, in der territorialen Verteidigung integriert sind.

Laut der Tageszeitung L’Opinion, wurde General Éric Vidaud, Direktor des Militärgeheimdienstes, am 29. März 2022 entlassen. Éric Vidaud ist aber der ehemalige Kommandeur der Spezialoperationen.

Am 30. März versuchten fünf ukrainische Hubschrauber, aus Mariupol, der Hochburg des Asowschen Regiments, zu fliehen. Zwei wurden abgeschossen. Die Überlebenden wurden von der russischen Armee gefangen genommen. Sie sprachen sofort.

Die Soldaten des Kommandos für Spezialoperationen stehen für alle logistischen Angelegenheiten unter dem Befehl des Stabschefs der Streitkräfte, General Thierry Burkhard, aber sie erhalten ihre Befehle direkt vom Chef der Streitkräfte, Präsident Emmanuel Macron.