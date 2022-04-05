Инструмент НАТО

«Высшее искусство войны состоит не в том, чтобы покорить врага силой, а в том, чтобы покорить его не сражаясь».

Сунь-Цзы, «Искусство войны».

Французский генерал Филипп Лавинь, Верховный главнокомандующий Трансформации сил союзников (ACT) НАТО, возглавляет исследования по разработке новых методов пропаганды.

Его командование имеет 21 центр передового опыта, включая центр пропаганды - Центр передового опыта стратегических коммуникаций (STRATCOM) в Риге, Латвия [1]. Он создал Инновационный центр НАТО (iHub) под руководством француза Франсуа дю Клузеля, бывшего преподавателя военного Колледжа в Коэткидане. Центр финансирует исследования когнитивных способностей в Университете Джона Хопкинса и Имперском колледже Лондона. Эти исследования охватывают всю когнитивную область и её приложения - от бионических солдат до военной пропаганды.

Общая идея НАТО состоит в том, чтобы к пяти обычным областям вмешательства (воздух, земля, море, космос и кибернетика) добавить шестую - человеческий мозг. «Если действия в пяти областях осуществляются для того, чтобы оказать влияние на жизненные пространства человека, то цель когнитивной войны - превратить каждую из них в оружие», - пишет Франсуа дю Клузель.

Если во время Первой мировой войны пропаганда основывалась на ложной информации, которую популярно излагали известные писатели, а во время Второй мировой войны на распространении различных листовок и сообщений, то сегодня она осуществляется методом, используемым иллюзионистами [2]. Речь идёт об отвлечении внимания людей и сокрытии от них того, что они не должны знать. Людям показывают одно, а говорят совсем про другое. Так, не прибегая ко лжи, можно выдавать бычьи пузыри за фонари.

С подобной техникой мы впервые сталкивается в связи с войной на Украине.

Чтобы не быть голословным, я сначала представлю некоторую информацию, которую можно проигнорировать, а затем вернусь к освещению войны французским государственным телевидением. Тот же результат получится, если использовать немецкое, британское или американское телевидение.

Ответственность лидеров стран Запада за войну на Украине

На Западе вся вина за войну на Украине возлагается исключительно на российского президента Владимира Путина и на политических и финансовых деятелей его режима. Однако эта версия является откровенно ложной, если принять во внимание ежедневные отчеты наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Они свидетельствуют о том, массированные обстрелы Донбасса (тогда ещё украинского) украинскими войсками начались во второй половине дня 17 февраля. Все информационные агентства сообщили, что не менее 100 000 мирных жителей бежали в Донбасс или в Россию. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил высшему руководству НАТО, что он намерен использовать против России ядерное оружие. Так что не Москва, а Киев спровоцировал военные действия.

Трудно представить, что Киев начал войну против намного превосходящего противника, не получив предварительно заверений от союзников, способных оказать помощь в войне против России. Таковыми могут быть только НАТО или США, а, возможно, и две другие ядерные державы - Франция и Великобритания.

Первое заседание, на котором эта война была представлена как желательная, состоялось в Палате представителей 5 сентября 2019 года. Оно было организовано корпорацией Rand, аналитическим центром военно-промышленного лобби США. Парламентариям были представлены два доклада: «Перенапрячь и дестабилизировать Россию» и «Обессилеть Россию: конкуренция на выгодных условиях» [3]. Главная идея состояла в том, чтобы использовать против России особенность, на которой строится её оборона. Поскольку русские, обладая огромной территорией, в случае войны отступают и используют «тактику выжженной земли», то нужно вынудить их выйти за пределы их территории и после этого истощить их.

О важности этого события говорит инцидент, в котором пострадал наш соратник, итальянский политолог Манлио Динуччи. Его статья на эту тему подверглась цензуре в его газете Il Manifesto, после чего он был вынужден покинуть её [4].

Следующие три события свидетельствуют об участии США, Великобритании и Франции в тайной подготовке войны.

– 24 марта 2022 года была опубликована видеозапись 22-минутного телефонного разговора министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Один из россиян выдавал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с которым Уоллес никогда не встречался.

• На вопрос, будет ли Великобритания помогать Киеву приобретать ядерное оружие, достопочтенный Уоллес ответил, что он должен проконсультироваться с премьер-министром Борисом Джонсоном и что «наш принцип заключается в том, что мы будем поддерживать Украину как дружественную страну при любом выборе, который вы сделаете». Таким образом, одним предложением министр отметает Договор о нераспространении ядерного оружия.

• Что касается противотанкового оружия нового поколения (NLAW), которое Великобритания только что отправила украинской армии, Бен Уоллес признал, что оно не очень надёжное, но к нему придаются запасные части.

• Особо словоохотливым Бен Уоллес оказался в отношении НАТО. Британский министр еще раз пригласил Украину присоединиться к Атлантическому альянсу. При этом он невольно раскрыл, что Великобритания в течение нескольких лет отправляла военных инструкторов для подготовки украинской армии.

Правительство Бориса Джонсона сделало все возможное, чтобы скрыть или, по возможности, минимизировать значение этих заявлений. Оно заявило, что интервью длилось всего 10 минут, и запретило YouTube транслировать весь разговор. Западные СМИ принялись рассуждать о промахе с атомной бомбой, обойдя вниманием два других пункта. Так британцы всегда поступают: не отрицают всё сказанное, но делают так, чтобы самые опасные моменты не упоминались.

– 25 марта 2022 года президент Джо Байден посетил Дворец Конгрессов в Жешуве, Польша. Его сопровождали директор USAID Саманта Пауэр (бывший посол в ООН) и президент Польши Андрей Дуда. Стоит отметить, что Андрей Дуда заставил свой парламент принять закон, отрицающий роль польского государства в нацистских преступлениях и разрешающий преследование любого, кто упоминает о них. Джо Байден выступил перед неправительственными организациями, поблагодарив их за помощь украинским беженцам. После этого он выступил с речью перед военными 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в этом городе [5]. Он посетил их в столовой и говорил с ними без телесуфлера и камер. Как и всегда в таких случаях, престарелый президент (79 лет) выдал государственные секреты. По словам очевидцев, он поблагодарил воинов за давнюю работу на Украине, хотя официально американских солдат в этой стране никогда не было.

– 29 марта 2022 года был отправлен в отставку генерал Эрик Видо, директор французской военной разведки. Официального объяснения не последовало. Похоже, что генерал Видо, когда он был командующим специальными операциями, направил своих людей по прямому указанию штаба президента Макрона в 2021 году в поддержку бандеровскому полку «Азов». Сразу после этого пять украинских вертолетов попытались покинуть Мариуполь, оплот полка «Азов». Два из них были сбиты 30 марта. Оставшиеся в живых были взяты в плен русской армией. Они сразу же заговорили. Командование специальных операций по всем вопросам логистики находится в подчинении начальника штаба вооруженных сил генерала Тьерри Буркхарда, но военные получают приказы непосредственно от главы вооруженных сил, президента Эммануэля Макрона.

После этого отношения между президентами Макроном и Путиным резко охладились.

Как военная пропаганда маскирует реальность

Во Франции имеются две государственные компании France-Télévision и France Médias Monde. Первая использует наиболее популярный канал France-2 для внутреннего вещания, а вторая, непосредственно подчинённая Министерству иностранных дел, осуществляет вещание за рубеж с помощью канала France-24 на нескольких языках.

Анн-Софи Лапикс берёт интервью у олигарха Андрея Садового для France 2, не принимая во внимание, что он бандеровец, - это все равно что брать интервью у министра пропаганды Третьего рейха нациста Йозефа Геббельса.

Начнем с того, что 14 марта 2022 года на канале France 2 звезда канала Анн-Софи Лапикс в прямом эфире вела трансляцию новостей на этот раз из Львова (Украина) [6]. Эта ежедневная информационная программа привлекает чуть более 20% аудитории. Идя по городу она рассказывала о многочисленных разрушениях и травмированных беженцах. Но при этом она не заметила внушительного памятника Степану Бандере, лидеру украинских нацистских коллаборационистов. Она также побеседовала с мэром Львова Андреем Садовым, умолчав, что он является одним из ведущих олигархов страны. Она не расспросила его о медиа-группе, директором которой является его жена. И о призывах, сделанных накануне на его канале «24 Канал», убивать всех русских, включая женщин и детей, как это пропагандировал эсэсовец Адольф Эйхман [7]. И нигде не было сказано, что инициаторами этой передачи были бандеровский олигарх Андрей Садовый и его жена - бывшие клиенты агентства Publicis Артура Садуна, мужа Анны-Софи Лапикс.

Если бы телезритель знал, что украинцы почитают нацистов и призывают следовать их примеру, он бы утонул в слезах от того, что ему показывали. Но он не сомневается в том, что русские - лжецы и преступники, а украинцы - невинные жертвы.

13 марта 2022 года на канале мэра Львова татарский журналист Фахрудин Шарафмал обращается к русским : "Вы - уроды, которые должны быть сметены с лица планеты. Если у украинцев есть возможность, а они это сейчас и делают- резать, убивать, душить москальноту, я надеюсь, что каждый внесёт свой вклад и замочит хотя бы одного москаля ».

25 марта телеканал France 24 на английском языке в рубрике «Правда или ложь» сообщил о разговоре министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами. Следуя указаниям кабинета Бориса Джонсона, телеканал МИД Франции высмеял его заявления об атомной бомбе, но не упомянул о его словах о неэффективности британского противотанкового оружия и о присутствии на Украине в течение нескольких лет британских военных инструкторов. Журналистка представила пранкеров как ютуберов, хотя они работают на канале НТВ и поэтому на YouTube в стране Первой поправки и свободы слова подвергаются цензуре. А редактором этой рубрики была журналистка Каталина Маршан де Абреу - специалистка по развенчанию фальшивых новостей.

Пик был достигнут 31 марта в новостях France 2 [8]. Компания France-Television, которая до сих пор отрицала идеологический характер полка «Азов», сделала репортаж об этом формировании. Государственное телевидение признало, что в 2014 году в эту организацию проникли неонацистские элементы, сославшись на одного из ее основателей Андрея Билецкого, но заверило, что с тех пор она изменилась и стала респектабельным подразделением минобороны. France-2 не упомянул одного из его основателей Дмитрия Яроша, агента НАТО и бывшего координатора европейских неонацистов и ближневосточных джихадистов, воевавших против России [9], впоследствии ставшего специальным советником главнокомандующего украинскими вооружёнными силами [10].

France 2 рассказывает о неонацисте Андрее Билецком, в 2014 году лидере батальона « Азов ». У журналиста Арно Комте, заместителя главного редактора канала, видимо, не было времени, чтобы рассазать о том, что Билецкий, он же « Белый фюрер », был повышен в звании до подполковника и награжден президентом Петро Порошенко, после чего основал политическую партию ("Национальный корпус"), проповедующую этническую чистку Центральной Европы, и, в итоге, был избран неонацистами депутатом Верховной Рады.

France-2 вытащила на свет старый доклад ООН о пытках, но не упомянула об обнаруженных российской армией закрытых тюрьмах [11], ни о недавних заявлениях ООН по этому вопросу. В докладе не объясняется, что представляют собой бандеровцы в украинской истории, а значение этих неонацистов сводится к банальному ношению свастики. Замалчивая проблему, канал оценил их численность в пределах 3-5 тысяч человек, в то время как Reuters уверяет нас, что бандеровские военизированные формирования в настоящее время насчитывают 102 тысячи человек. Все они разделены на многочисленные ополчения и включены в состав территориальной обороны [12] .