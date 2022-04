Die Demokratische Partei der USA und die Hillary Clinton-Kampagne wurden zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie ihre Konten 2016 gefälscht hatten. Diese beiden Organisationen hatten erklärt, sie hätten Gelder für ihre Rechtsdienstleistungen verwendet, während sie für die Herstellung eines Verfahrens gegen den Kandidaten Donald Trump verwendet wurden.

Das Fusion GPS-Kabinett beschäftigte den ehemaligen britischen Geheimdienstagenten Christopher Steele, der ein Dossier erstellte, laut dem die russischen Dienste kompromittierende Informationen über den Kandidaten Trump hätten. Diese Akte war der Hauptbestandteil des Versuchs, Donald Trump des Amtes zu entheben, sobald er Präsident wurde, das RussiaGate.

« Democrats Agree to Pay $113,000 to Settle Campaign Spending Inquiry », Charlie Savage, The New York Times, March 30, 2022.