Поддержка нацизма Западом (1933-1940)

Массированная поддержка Соединенными Штатами и их союзниками украинских бандеровцев против России сравнима с их поддержкой гитлеровской Германии против СССР. Давайте вспомним, что абсолютно все без исключения западные страны в той или иной мере считали нацизм средством выхода из экономического кризиса 1929 года. Только нацисты, казалось, могли предложить надежную альтернативу капитализму. Конечно, почти все эти люди изменили свое мнение, когда нацистская опасность обернулась против них.

В качестве примера вспомним, что министр иностранных дел Франции Жорж Бонне, очарованный еврейской политикой Рейха, предложил немецкому коллеге Иоахиму фон Риббентропу депортировать французских, польских и немецких евреев в далекую колонию - Мадагаскар [1]. 6 декабря 1938 года тот же Жорж Бонне подписал с Иоахимом Риббентропом, министром иностранных дел Рейха, франко-германское соглашение о взаимном сотрудничестве.

Премьер-министр Великобритании Нойвилл Чемберлен организовал подписание Мюнхенского соглашения от 30 сентября 1938 года, которое ликвидировало Чехословакию в интересах Рейха [2], а управляющий Банка Англии Монтагу Норман украл 27 тонн чехословацкого золота с целью укрепить нацистские армии [3].

Или Прескотт Буш, отец президента Джорджа Буша-старшего и дед президента Джорджа Буша-младшего, в 1940 году инвестировал средства в заводы лагеря для заключенных в Освенциме (который стал концлагерем только в 1942 году) [4].

После падения нацизма этих людей не судили. Напротив, были предприняты усилия, чтобы сомкнуть ряды и забыть об их преступлениях. Будем осторожны и не повторим те же ошибки!

Роль украинцев во время холодной войны

Во время Второй мировой войны теоретик нацизма Альфред Розенберг и министр по делам Востока (Ostminister) поручает латышу Герхарду фон Менде организовать поддержку народами СССР немецкого фюрера Адольфа Гитлера. При этом он разрабатывает модель манипулирования меньшинствами, которая была взята на вооружение ЦРУ после падения Третьего рейха. С помощью верховного муфтия Иерусалима Амина аль-Хусейни фон Менде создаёт школы для мулл в Геттингене и Дрездене, назначает верховного муфтия в Крыму и пополняет восточные полки СС. Он также был наставником украинского националиста Степана Бандеры.

В Вашингтоне президенты Трумэн, а затем Эйзенхауэр сосредоточили усилия на психологической войне против Советов. С этой целью ЦРУ создаёт Американский комитет освобождения народов СССР, который управлял Радио Свобода из Мюнхена. Оно тоже пользовалось услугами Герхарда фон Менде. Последний предложил основать мечеть в Мюнхене, что в итоге было осуществлено Саидом Рамаданом (зять основателя Братства Хасана эль-Банны) [5]. Также он установил связь со Степаном Бандерой и передал его в МИ-6 и ЦРУ [6].

Бывший помощник Степана Бандеры и поставленный нацистами премьер-министр Украины Ярослав Стецько по заданию Третьего рейха становится одним из основателей Антибольшевистского блока народов (АБН) во время Второй мировой войны. Он продолжил деятельность АБН во время холодной войны, на этот раз в интересах США. Таким образом, он стал опорой Всемирной антикоммунистической лиги, созданной ЦРУ [7].

Штаб-квартира АБН находилась в Мюнхене, откуда Степан Бандера и Ярослав Стецько руководили диверсионными операциями против СССР. Председателем АБН был датчанин Оле Бьорн Крафт, бывший председатель Североатлантического совета (гражданского органа, осуществлявшего командование союзными войсками). Было спланировано несколько операций в сотрудничестве с ЦРУ и МИ-6, в частности, под руководством Фрэнка Виснера (деда Николя Саркози по браку) и Кима Филби. Но последний предал Корону и передал информацию КГБ, и их планы были сорваны [8].

Один из соратников Ярослава Стецько, Лев Добрянски, стал послом США на Багамах, а его дочь Пола Добрянски была заместителем госсекретаря по вопросам демократии в администрации Джорджа Буша-младшего. Именно госпожа Добрянски в течение десяти лет финансировала исторические исследования, направленные на то, чтобы заставить людей забыть о том, что голодомор, поразивший Украину в 1932-33 годах, был катастрофой, которая опустошила в равной степени Россию и Казахстан, и поверить в то, что он был спланирован Сталиным для того, чтобы уничтожить народ Украины. Впоследствии она занимала высокие должности в агентстве Reuters, а сегодня работает в Атлантическом совете. Во время майданного путча она занимала пост вице-президента Национального фонда демократии.

Президент Рональд Рейган и вице-президент Джордж Буш на встрече с бандеровцами во главе с Ярославом Стецько. Белый дом, 1983 год [9].

Бандера был ликвидирован агентами КГБ в 1955 году. Стецко умер в 1986 году. Оба они похоронены на немецком кладбище Вальфридхоф.

Англосаксонская поддержка джихадистов

В 1979 году президент США Джимми Картер санкционировал операцию «Циклон». Идея заключалась в том, чтобы отправить арабских джихадистов, членов «Братьев-мусульман», в Афганистан для борьбы против коммунистического правительства. Именно тогда эта небольшая террористическая организация превратилась в настоящую армию [10]. А за войнами в Афганистане, Югославии и Чечне последовали войны ИГИЛ в Ираке и Сирии [11].

В течение сорока лет всем странам-членам НАТО предлагалось предоставлять политическое убежище джихадистам, которых якобы преследовали арабские диктатуры. По меньшей мере 17 союзных государств участвовали в операции «Timber Sycamore», поставляя джихадистам оружие на миллиарды долларов [12], пока они не стали угрожать Западу. Давайте будем осторожны и не позволим повторить те же ошибки!

Поддержка Западом украинских бандеровцев, хорватских усташей и прибалтийских неонацистов

Во время холодной войны бывшие специалисты по нацистским репрессиям были использованы Соединенными Штатами в антисоветской деятельности. Можно вспомнить, например, лионского мясника Клауса Барби, который возглавлял репрессии в Боливии, или Алоиза Брунера, который стал специальным советником президента Сирии (до создания БААС) после уничтожения им евреев в Австрии, Греции и Франции. После распада СССР эта деятельность, похоже, прекратилась.

Однако после распада Варшавского договора и обретения независимости бывшими советскими республиками на постсоветском пространстве возникают бандеровские, усташские и другие нацистские ополчения. Они пользуются поддержкой англосаксов в силу сотрудничества с ними их родителей во время холодной войны. Например:

- В Болгарии на протяжении последних пятнадцати лет в Софии проводятся ежегодные мероприятия, посвященное памяти генерала Христо Лукова [13].

– В Эстонии всё началось в 2009 году с возвращения праха полковника СС Альфонса Ребане (эстонского Роммеля) и установления ему мемориальной доски [14]. И то и другое совершалось при активной поддержке президента Тоомаса Хендрика Ильвеса (который сам был американским чиновником). Министр обороны Урмас Рейнсалу в 2012 году посетил остров Сааремаа и принял участие в церемонии «Союза борцов за свободу Эстонии» (пособников нацистов), поздравив бывших эсэсовцев с «освобождением родины» [15]..

- В Латвии президент Вайра Вике-Фрейберга (1999-2007) утверждает, что «эсэсовцы были героями антисоветской борьбы». Она заставила изменить школьные учебники истории и санкционировала мероприятия в память об этих «героях». Латвия, где четверть населения - русские, запретила использование русского языка в средних школах. Кроме того, Латвия наряду с Эстонией в 2018 году построила стену на границе с Россией [16].

– В Боливии МИ-6 опиралась на хорватских усташей при свержении президента Эво Моралеса в 2019 году [17].

18 ноября 2020 года 3-й комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию UN A/C.3/75/L.49 («Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»). Все члены ООН проголосовали «за», только США и Украина проголосовали «против». Все члены НАТО и ЕС воздержались.

Одни и те же причины приводят к одним и тем же последствиям

8 мая 2007 года в Тернополе (западная Украина) нацистские и исламистские группы создают «Антиимпериалистический фронт» для совместной борьбы против России. В нем приняли участие организации из Литвы, Польши, Украины и России, в том числе исламистские сепаратисты из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии и Чечни. Не имея возможности лично присутствовать на встрече из-за международных санкций, Дока Умаров, эмир Ичкерии (Чечня), которого ООН считает членом Аль-Каиды, направил своё обращение. Председателем Фронта стал Дмитрий Ярош, который воевал в Чечне. Вместе с Андреем Билецким, «белым фюрером», он создаёт «Правый сектор», который осуществил госпереворот - Евромайдан, а затем батальон «Азов». Со 2 ноября 2021 года он является советником главнокомандующего Вооружённых сил Украины генерала Валерия Залужного.

Сегодня бандеровцы пополняют свои ряды выходцами из Канады, Франции, Германии, Польши, Великобритании и США, а также курсантами из военных академий этих стран. Для этого в 2019 году они создали тайный орден «Центурия», который распространяет их идеологию. Этот орден выступает против демократических процедур и всеобщего избирательного права. Его члены читают «Молитву украинских националистов», написанную Иосифом Мащаком в период между двумя мировыми войнами. Они носят датский Крест Солнца и чтят Орден Туле, к которому принадлежали высокопоставленные нацистские чиновники. Западные армии не воспринимают эту угрозу всерьез. Тем временем нацистская идеология бандеровцев, как и идеология "Братьев-мусульман" на Ближнем Востоке, распространяется по Европе как лесной пожар.

И это мерзкое чудище уже бродит по нашим городам и весям.

Разве можем мы быть слепыми до такой степени?