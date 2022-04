Die Seriennummer der Totschka-U-Rakete, die am 8. April 2022 den Bahnhof Kramatorsk traf, ist (auf Russisch) Ш91579 oder (auf Englisch) Sh91579. Diese Seriennummer kennzeichnet den Bestand an Totschka-U-Raketen im Besitz der ukrainischen Armee. Nur die ukrainischen Streitkräfte verfügen über Totschka-U-Raketen. Russland hat seit 2019 keine mehr: Sie wurden alle deaktiviert. Die Volksrepubliken Donezk und Lugansk haben keine und hatten nie eine Totschka-U. Die Richtung des Kegels und des Leitwerks (oder Heckabschnitts) der Rakete, die in der Nähe des Bahnhofs Kramatorsk auf dem Boden landete, zeigt deutlich, dass sie von der 19. Ukrainischen Raketenbrigade gestartet wurde, die in der Nähe von Dobropolie, 45 km von Kramatorsk entfernt, stationiert war.

Zuvor verwendeten die ukrainischen Streitkräfte Totschka-U-Raketen der gleichen Serie wie Ш-915611, die auf Berdjansk geschossen wurden, und eine Ш-915516, die auf Melitopol gestartet wurde. Die gleichen Raketen wurden gegen Donezk und Lugansk eingesetzt.