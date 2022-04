Der weltgrößte Gaskonzern, die russische Gazprom, hat am 1. April 2022 den Betrieb in Deutschland eingestellt, erfuhr man am 5. April.

Vor dem Krieg in der Ukraine betrieb Gazprom die Gaspipeline Nord Stream und die Baustelle Nord Stream 2. Das Unternehmen lieferte zwei Drittel des in Deutschland, insbesondere von der Automobilindustrie eingesetzten Gases.

Als die „Straussianer“ ihre Aktionen gegen die Europäische Union begannen, indem sie sie fälschlicherweise als "Sanktionen gegen Russland" darstellten, verlangte Moskau, dass sein Gas in Rubel bezahlt wird, was europäische Unternehmen ablehnten. Da die Verträge in Euro ausgestellt wurden, konnten die Kunden rechtlich diese Änderung zurückweisen. Aber Gazprom verkaufte dann seine deutsche Tochtergesellschaft, die für diese Verträge verantwortlich war. Letztere, die nur Euro erhielt, konnte Gazprom nicht in Rubel bezahlen und steht am Rande des Bankrotts.

Die französischen Unternehmen, die sich ebenfalls weigerten, in Rubel zu zahlen, wurden von ihrer Regierung geschützt, die die für die Transaktion zuständigen französischen Banken anwies, selbst die Euros in Rubel umzuwandeln, bevor sie sie Gazprom überwiesen.

Deutschland hat 3,9 Milliarden Kubikmeter Gas auf Lager. Würde diese Situation andauern, käme die Autoindustrie zum Erliegen, Deutschlands Volkswirtschaft würde zusammenbrechen.