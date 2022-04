O Partido Democrata norte-americano e a Campanha de Hillary Clinton foram condenados a multas por ter falsificado suas contas em 2016. Estas duas organizações declararam ter utilizado fundos para os seus serviços jurídicos quando, na realidade, eles serviram para pagar a montagem de um dossiê contra o candidato Donald Trump.

O gabinete Fusion GPS empregou o antigo agente dos Serviços Secretos britânicos, Christopher Steele, que fabricou um dossier segundo o qual os Serviços russos dispunham informações comprometedoras sobre o candidato Trump. Este dossiê foi a principal peça da tentativa de destituição (« impeachment »- ndT) de Donald Trump assim que se tornou Presidente, o chamado “RussiaGate”.

